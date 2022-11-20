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Политолог поддержал идею внесения преступлений Киева в Донбассе в школьные учебники

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Полина Полетаева
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о том, что преступления Киева в Донбассе должны попасть в школьные учебники.
Политолог поддержал идею внесения преступлений Киева в Донбассе в школьные учебники
  • РИА Новости

По мнению политолога, бандеровцы подхватили упавшее знамя у нацистских преступников Германии и свои бесчеловечные преступления оправдывают борьбой за независимость.

«Человечество воюет всю свою историю, но бесчеловечные методы ведения войны всегда осуждались, как и зверства над военнопленными. Но Украина показала нам всем, что в XXI веке могут быть языческие жертвоприношения и расправы над пленными, причём Запад традиционно закрывает на это глаза, а сам киевский режим полностью одобряет подобные действия», — рассказал Бальбек.

Он обратил внимание на то, что в России подобные зверства забывать не должны.

«И описания этой варварской жестокости должны быть отражены в учебниках истории, чтобы через пару поколений это не забылось... Им нет прощения, а их делам нет забвения и срока давности», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории.

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