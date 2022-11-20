Минпросвещения: преступления Киева в Донбассе должны попасть в школьные учебники

Преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Такое заявление он сделал на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».

«Абсолютно поддерживаю, что те преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку... Обязательно это всё должно найти отражение в развитии проекта «Без срока давности» и в учебниках истории», — сказал Кравцов журналистам, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.