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Минпросвещения: преступления Киева в Донбассе должны попасть в школьные учебники

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Преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Минпросвещения: преступления Киева в Донбассе должны попасть в школьные учебники
  • РИА Новости

Такое заявление он сделал на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».

«Абсолютно поддерживаю, что те преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку... Обязательно это всё должно найти отражение в развитии проекта «Без срока давности» и в учебниках истории», — сказал Кравцов журналистам, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.

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