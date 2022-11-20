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Мирный житель Кременной погиб в результате обстрела ВСУ

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В результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск погиб один мирный житель.
Мирный житель Кременной погиб в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел: в 08:00 по населённому пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что ВСУ выпустили одну ракету. В результате обстрела погиб один мирный житель 1993 года рождения.

10 ноября в ЛНР сообщили о ранении шести мирных жителей при обстреле Кременной.

Позже бойцы российской группировки войск «Отважные» выбили военных ВСУ с позиций на Кременском направлении в Донбассе.

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