Бойцы группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
- AP
- © Leo Correa
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющееся у агентства видео.
Бойцы выбили противника из окопов, сбросив гранаты с беспилотника.
После этого оператор беспилотника скорректировал огонь артиллерии по украинским военным и их технике.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, в том числе в направлении Кременной.
Также в Минобороны России заявили об уничтожении до 1,4 тыс. военных ВСУ в боях за Павловку.