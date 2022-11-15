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Бойцы группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении

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Бойцы российской группировки войск «Отважные» выбили военных Вооружённых сил Украины с позиций на Кременском направлении в Донбассе.
Бойцы группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющееся у агентства видео.

Бойцы выбили противника из окопов, сбросив гранаты с беспилотника.

После этого оператор беспилотника скорректировал огонь артиллерии по украинским военным и их технике.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, в том числе в направлении Кременной.

Также в Минобороны России заявили об уничтожении до 1,4 тыс. военных ВСУ в боях за Павловку.

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