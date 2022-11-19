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Мэр Харькова: в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов «Теплосетей»

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было повреждено 117 инфраструктурных объектов коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».
Мэр Харькова: в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов «Теплосетей»
  • © Leo Correa

Об этом сказано на официальном сайте Харьковского городского совета.

«В городе было повреждено 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосных станции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на реновацию ТЭЦ-3 было направлено 70 млн гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Издание «Страна.ua» сообщило, что жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии.

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