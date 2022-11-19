Мэр Харькова: в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов «Теплосетей»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было повреждено 117 инфраструктурных объектов коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».

Об этом сказано на официальном сайте Харьковского городского совета.

«В городе было повреждено 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосных станции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на реновацию ТЭЦ-3 было направлено 70 млн гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Издание «Страна.ua» сообщило, что жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии.