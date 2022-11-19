Медведев: Зеленский боится украинских националистов до обморока
- РИА Новости
По его словам, они не нужны Зеленскому «по шкурным причинам».
«Они (переговоры. — RT) для него очень опасны... Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.
Экс-министр финансов Соединённых Штатов в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.