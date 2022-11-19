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Медведев: Зеленский боится украинских националистов до обморока

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужны переговоры по конфликту на Украине, так как он боится, что за это ему могут отомстить националисты.
Медведев: Зеленский боится украинских националистов до обморока
  • РИА Новости

По его словам, они не нужны Зеленскому «по шкурным причинам».

«Они (переговоры. — RT) для него очень опасны... Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

Экс-министр финансов Соединённых Штатов в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.

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