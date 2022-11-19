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В Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ в ДНР

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 120 украинских военных в Донецкой Народной Республике.
В Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ в ДНР
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — заявил он.

В ведомстве также сообщили, что ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВС Украины и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.

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