В Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ в ДНР

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 120 украинских военных в Донецкой Народной Республике.

«В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — заявил он.

В ведомстве также сообщили, что ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВС Украины и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.