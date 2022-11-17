Узнать больше

РИА Новости: ВСУ планируют начать мобилизацию в Херсоне

Короткая ссылка
Украинские военные планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
РИА Новости: ВСУ планируют начать мобилизацию в Херсоне
  • AP

«По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и на правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что украинские военные считают, что многие жители Украины прятались от призыва на территориях, подконтрольных России.

Ранее стало известно, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части Херсонской области.

14 ноября агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщало, что на Украине сформированы отряды полиции для зачисток и фильтрации на территориях, которые Киев намерен занять.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить