РИА Новости: ВСУ планируют начать мобилизацию в Херсоне

Украинские военные планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и на правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что украинские военные считают, что многие жители Украины прятались от призыва на территориях, подконтрольных России.

Ранее стало известно, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части Херсонской области.

14 ноября агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщало, что на Украине сформированы отряды полиции для зачисток и фильтрации на территориях, которые Киев намерен занять.