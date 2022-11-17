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МО России: националисты расстреляли часть отказавшихся выполнять приказы бойцов ВСУ в ЛНР

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Боевики одного из украинских националистических формирований для устрашения расстреляли пять украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы командования в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России: националисты расстреляли часть отказавшихся выполнять приказы бойцов ВСУ в ЛНР
  • РИА Новости

Отмечается, что военные подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населённом пункте Белогоровка в ЛНР понесли большие потери и отказались выполнять боевые задачи.

«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны России.

Ранее пленный солдат ВСУ Виталий Мартыненко заявил, что командование говорит украинским военным, отказывающимся выполнять приказы, что их ожидает тюрьма.

Также взятый в плен старший лейтенант 58-й бригады ВСУ Олег Рожковский рассказал, что один из батальонов прекратил своё существование за три дня — военные отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери.

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