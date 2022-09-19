Украинский офицер Рожковский рассказал, что батальон ВСУ перестал существовать за три дня
«Большая часть — отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — приводит слова Рожковского РИА Новости.
Он рассказал, что подготовка солдат ВСУ перед отправлением на передовую занимала одну неделю.
«Люди не обученные, не подготовленные. При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны. Такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях — и батальон перестал существовать», — заявил Рожковский.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные ликвидировали до 100 украинских военнослужащих и уничтожили свыше десятка единиц военной техники в Запорожской области.