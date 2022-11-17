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Украинские военные рассказали о судьбе отказников в ВСУ

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Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников и масштабах таких явлений в ВСУ.

«Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: «Нет, мы хотим домой — и всё». А им сказали: «Вы идёте воевать или вам будет тюрьма», — заявил РИА Новости пленный солдат ВСУ Виталий Мартыненко.

Ещё один украинский военнопленный, Сергей Зиночка, заявил, что в его подразделении находились 150 человек, 20 из которых отказались участвовать в боевых действиях.

«Уже тут немножко увидели, и на следующий раз отказываются, либо несколько раз выходили, либо месяц… Долго не выдерживают и отказываются», — добавил его товарищ.

Ранее взятый в плен старший лейтенант 58-й бригады ВСУ Олег Рожковский рассказал, что один из батальонов прекратил своё существование за три дня — военные отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери.

Ещё один военнопленный, Дмитрий Тарасюк, заявил, что в войсках Украины есть заградотряды для расстрела отказников.

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