Министр обороны Эстонии пожаловался на увеличение его счёта за газ в 15 раз

Министр обороны Эстонии Ханно Певку в интервью El Pais пожаловался на увеличение его счёта за газ в 15 раз в связи с ростом инфляции в республике и на фоне боевых действий на Украине.

По его словам, в Эстонии инфляция составляет около 20%.

«Мой собственный счет за газ увеличился в 15 раз», — сказал Певку.

Он добавил, что это не значит, что Западу нужно прекратить поддержку Киева.

Кроме того, он назвал Эстонию «входной дверью» НАТО на восточном фланге.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа поддержал идею установить ПВО на всём восточном фланге НАТО.

До этого командующий литовскими вооружёнными силами Вальдемарас Рупшис в ходе выступления на Госсовете по обороне призвал не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.