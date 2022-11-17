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McDonald's в Казахстане приостанавливает работу всех своих ресторанов с 18 ноября

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане временно приостановит работу с 18 ноября из-за ограничений в поставках.
McDonald's в Казахстане приостанавливает работу всех своих ресторанов с 18 ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«McDonald's в Казахстане с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках», — говорится в сообщении.

О сроках открытия ресторанов сообщат позднее.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выходит на рынок Белоруссии.

Бренд «Вкусно — и точка» заработает в Белоруссии с 22 ноября.

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