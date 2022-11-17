Пасечник: примерно 1% территории ЛНР находится под контролем Украины

Примерно 1% территории Луганской Народной Республики не находится под контролем ВС России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики (не находится под контролем ВС России. — RT)... То есть это условно может быть 1% всей территории Луганской Народной Республики», — заявил он.

Пасечник уточнил, что село Белогоровка и ещё два населённых пункта находятся под контролем Украины.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Марочко также отметил, что переброска украинскими войсками танков в район линии соприкосновения в Луганской Народной Республике говорит о подготовке масштабной попытки прорыва.