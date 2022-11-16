Узнать больше

Марочко: ВСУ пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области

Короткая ссылка
ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.
Марочко: ВСУ пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области
  • Legion-Media

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны, практически начиная от населённого пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведёт наступательные действия», — рассказал он в эфире программы «Соловьёв LIVE».

В целом ситуацию на Луганском направлении можно назвать стабильно напряжённой, отметил Марочко.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении до 1,4 тыс. военных ВСУ в боях за Павловку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить