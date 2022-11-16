Марочко: ВСУ пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области

ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны, практически начиная от населённого пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведёт наступательные действия», — рассказал он в эфире программы «Соловьёв LIVE».

В целом ситуацию на Луганском направлении можно назвать стабильно напряжённой, отметил Марочко.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении до 1,4 тыс. военных ВСУ в боях за Павловку.