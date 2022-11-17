Зеленский допустил возобновление транзита аммиака из России после обмена пленными

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что транзит аммиака из России по украинской территории может возобновиться, если стороны проведут обмен пленными по формуле «всех на всех».

Об этом он заявил в ходе экономического форума Bloomberg 2022. Его слова приводит РИА Новости.

Украинский президент сказал, что Киев может пойти на заключение соглашения о транзите аммиака, «только если будет решён гуманитарный аспект обмена всех на всех».

Ранее Зеленский в обращении по видеосвязи к участникам саммита G20 заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Москвой, — «всех на всех».

10 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что Киев неоднократно срывал обмен пленными в последний момент.