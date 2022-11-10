Пушилин: Киев неоднократно срывал обмен пленными в последний момент

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что Киев неоднократно срывал обмен пленными в последний момент.

«Неоднократно Украина срывала уже запланированный обмен в самый последний момент, меняла фамилии или количество людей», — сказал Пушилин.

Также он отметил, что вопрос обмена пленными является очень деликатным, поэтому точные даты его проведения заранее не называются.

«Подчеркну, что работа по этому вопросу ведётся непрерывно, и как только у нас появляется шанс провести очередной обмен, мы его проводим», — сказал Пушилин.

Также Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.