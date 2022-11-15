Зеленский заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»
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«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех», — цитирует его ТАСС.
Зеленский пояснил, что в эту формулу должны также входить мирные жители, которые выехали на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещёнными лицами».
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что Киев «готов к миру», но к миру для самой Украины.
10 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что Киев неоднократно срывал обмен пленными в последний момент.