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Зеленский заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»

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Украинский лидер Владимир Зеленский в обращении по видеосвязи к участникам саммита «группы двадцати» (G20) заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Москвой, это «всех на всех».
Зеленский заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»
  • AP

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех», — цитирует его ТАСС.

Зеленский пояснил, что в эту формулу должны также входить мирные жители, которые выехали на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещёнными лицами».

Ранее Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что Киев «готов к миру», но к миру для самой Украины.

10 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что Киев неоднократно срывал обмен пленными в последний момент.

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