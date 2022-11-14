WP: Зеленский заявил о готовности Киева «к миру», но к миру для всей Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что Киев «готов к миру», но к миру для самой Украины. Об этом пишет газета Washington Post.

«Мы готовы к миру, но к нашему миру для нашей страны. Это всё наша страна, вся наша территория. Мы уважаем закон и уважаем суверенитет всех стран, но сейчас мы говорим о нашей стране и борьбе с российской агрессией», — цитирует издание президента.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Херсон.

Советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.