WP: Зеленский заявил о готовности Киева «к миру», но к миру для всей Украины
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«Мы готовы к миру, но к нашему миру для нашей страны. Это всё наша страна, вся наша территория. Мы уважаем закон и уважаем суверенитет всех стран, но сейчас мы говорим о нашей стране и борьбе с российской агрессией», — цитирует издание президента.
Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Херсон.
Советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.