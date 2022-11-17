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В Казахстане пресекли работу группы, планировавшей беспорядки на выборах президента

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Спецслужбы Казахстана пресекли деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков в день выборов президента 20 ноября.
В Казахстане пресекли работу группы, планировавшей беспорядки на выборах президента
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября», — говорится в сообщении.

В результате спецоперации были задержаны семь человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о полном восстановлении Алма-Аты после январских беспорядков.

В результате январских протестов в Казахстане пострадало более 350 объектов недвижимости.

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