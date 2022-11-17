В Казахстане пресекли работу группы, планировавшей беспорядки на выборах президента
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
«Пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября», — говорится в сообщении.
В результате спецоперации были задержаны семь человек.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о полном восстановлении Алма-Аты после январских беспорядков.
В результате январских протестов в Казахстане пострадало более 350 объектов недвижимости.