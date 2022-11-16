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В Генштабе Белоруссии заявили, что милитаризация Польши говорит о её подготовке к войне

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Замначальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация Польши говорит о её подготовке к наступательной войне.
В Генштабе Белоруссии заявили, что милитаризация Польши говорит о её подготовке к войне
  • Gettyimages.ru

Как сообщило БЕЛТА, Гнилозуб заявил об идущей «ударными темпами» милитаризации в соседних с Белоруссией странах, прежде всего в Польше. 

По его словам, данный политический курс «явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причём не оборонительной».

Ранее первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил о нарастающей угрозе интервенции со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины.

До этого глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.

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