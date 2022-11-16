В КГБ Белоруссии заявили о нарастающей угрозе интервенции со стороны Польши и Прибалтики

Первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил о нарастающей угрозе интервенции со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины.

«Сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Беглые уже не видят возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывают сценарий силового изменения конституционного строя», — цитирует его БЕЛТА.

Он подчеркнул, что центры политической эмиграции продолжают деятельность, направленную на лишение легитимности действующей власти, что подразумевает оправдание терактов и диверсий.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.