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В КГБ Белоруссии заявили о нарастающей угрозе интервенции со стороны Польши и Прибалтики

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Первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил о нарастающей угрозе интервенции со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины.
В КГБ Белоруссии заявили о нарастающей угрозе интервенции со стороны Польши и Прибалтики
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«Сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Беглые уже не видят возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывают сценарий силового изменения конституционного строя», — цитирует его БЕЛТА.

Он подчеркнул, что центры политической эмиграции продолжают деятельность, направленную на лишение легитимности действующей власти, что подразумевает оправдание терактов и диверсий.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.

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