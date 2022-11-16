В МАГАТЭ рассказали об итогах проверки на украинских ядерных объектах

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал об итогах проверки на украинских ядерных объектах.

Как он отметил на открытии ноябрьской сессии совета управляющих, на проверенных объектах ядерный материал используется в мирных целях.

«В результате мы можем подтвердить, что ядерный материал, находящийся под гарантиями, по-прежнему используется в мирной деятельности и что поставленные под гарантии установки не используются для незаявленного производства или обработки ядерного материала», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что данные по пробам, взятым в процессе проверок трёх дополнительных точек на Украине в связи с заявлениями России о подготовке «грязной бомбы», всё ещё «ожидаются».

Ранее стало известно, что специалисты Международного агентства по атомной энергии проведут проверку нескольких объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

Президент России Владимир Путин заявлял о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».