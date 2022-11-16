В МАГАТЭ рассказали об итогах проверки на украинских ядерных объектах
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Как он отметил на открытии ноябрьской сессии совета управляющих, на проверенных объектах ядерный материал используется в мирных целях.
«В результате мы можем подтвердить, что ядерный материал, находящийся под гарантиями, по-прежнему используется в мирной деятельности и что поставленные под гарантии установки не используются для незаявленного производства или обработки ядерного материала», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что данные по пробам, взятым в процессе проверок трёх дополнительных точек на Украине в связи с заявлениями России о подготовке «грязной бомбы», всё ещё «ожидаются».
Ранее стало известно, что специалисты Международного агентства по атомной энергии проведут проверку нескольких объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».
Президент России Владимир Путин заявлял о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».