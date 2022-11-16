Глава погранкомитета Белоруссии: Украина взрывает мосты в районе границы
- AP
Об этом информирует БЕЛТА.
По словам Лаппо, приграничная зона с Белоруссией на Украине заминирована. Он сообщил, что практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны.
«Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении», — добавил председатель погранкомитета.
Он уточнил, что «все дороги непроездные».
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортёра на границе.
Замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил, что Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.