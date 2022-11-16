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Глава погранкомитета Белоруссии: Украина взрывает мосты в районе границы

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Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинские военные взрывают мосты на границе Украины и Белоруссии.
Глава погранкомитета Белоруссии: Украина взрывает мосты в районе границы
  • AP

Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лаппо, приграничная зона с Белоруссией на Украине заминирована. Он сообщил, что практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны.

«Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении», — добавил председатель погранкомитета. 

Он уточнил, что «все дороги непроездные».

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортёра на границе.

Замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил, что Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

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