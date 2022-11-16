Володин: Вашингтон и Брюссель в будущем ответят за поддержку фашизма на Украине
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал опубликованную агентством Associated Press фотографию, на которой, предположительно, двое жителей Херсона привязаны к столбам после прихода ВСУ.
«Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм.
За это им в будущем придётся нести ответственность», — написал Володин в Telegram.
Он добавил, что «зверства киевского режима» ещё раз подтверждают необходимость «уничтожения нацизма» на Украине, где он возродился спустя десятилетия.
14 ноября агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам. В подписи к ним говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».
По словам американского правозащитника Аджаму Барака, украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил разминированием запрет на пропуск прессы в Херсон.
Также сообщалось, что украинские военные не дают жителям Херсона, опасающимся преследования со стороны Киева, уехать из города.