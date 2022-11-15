В Белоруссии до конца года сверят данные всех военнообязанных страны
- Gettyimages.ru
- © Egor Kunovsky / EyeEm
«С середины ноября до конца текущего года учётные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учёте», — цитирует ТАСС Тицкого.
По его словам, военкоматы по поручению главы государства продолжают плановую проверку данных военнообязанных.
Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что закупка республиканскими военкоматами бланков и другой печатной продукции не имеет отношения к мобилизации.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.