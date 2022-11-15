Узнать больше

В Белоруссии до конца года сверят данные всех военнообязанных страны

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны Белоруссии Алексей Тицкий заявил, что до конца года ведомство проведёт сверку данных состоящих на учёте военнообязанных.
В Белоруссии до конца года сверят данные всех военнообязанных страны
  • Gettyimages.ru
  • © Egor Kunovsky / EyeEm

«С середины ноября до конца текущего года учётные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учёте», — цитирует ТАСС Тицкого.

По его словам, военкоматы по поручению главы государства продолжают плановую проверку данных военнообязанных.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что закупка республиканскими военкоматами бланков и другой печатной продукции не имеет отношения к мобилизации.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить