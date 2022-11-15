В Белоруссии до конца года сверят данные всех военнообязанных страны

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Алексей Тицкий заявил, что до конца года ведомство проведёт сверку данных состоящих на учёте военнообязанных.

«С середины ноября до конца текущего года учётные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учёте», — цитирует ТАСС Тицкого.

По его словам, военкоматы по поручению главы государства продолжают плановую проверку данных военнообязанных.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что закупка республиканскими военкоматами бланков и другой печатной продукции не имеет отношения к мобилизации.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.