Лукашенко заявил, что мобилизации в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов, бы перетёрли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это враньё», — передаёт слова белорусского лидера агентство БЕЛТА в Telegram.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в стране не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта.