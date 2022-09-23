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Лукашенко заявил, что мобилизации в Белоруссии не будет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.
Лукашенко заявил, что мобилизации в Белоруссии не будет
  • РИА Новости

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов, бы перетёрли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это враньё», — передаёт слова белорусского лидера агентство БЕЛТА в Telegram.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в стране не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта.

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