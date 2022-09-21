Совбез Белоруссии: Киев не делает никаких шагов для урегулирования конфликта
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«К сожалению, сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины, видимо, которое выполняет указки Запада, прежде всего США», — заявил Вольфович.
По его словам, американцы находятся далеко от места конфликта, и им «абсолютно всё равно, что происходит на территории Европы, что происходит на Украине».
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.