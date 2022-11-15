Минобороны Белоруссии опровергло связь закупки военкоматами бланков с мобилизацией
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Отмечается, что «повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму».
«В понимании обывателя повестка обязательно связана с мобилизацией. Это неверно», — заявили в белорусском Минобороны.
В министерстве отметили, что в данном случае речь идёт о форме бланков для вызова военнообязанных с целью уточнения учётно-приписных данных, оповещения о сборовых мероприятиях и для призыва на срочную военную службу.
В ведомстве добавили, что закупка является плановой и в текущем году увеличения объёма закупаемой продукции по сравнению с прошлыми периодами нет.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.