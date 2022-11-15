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Минобороны Белоруссии опровергло связь закупки военкоматами бланков с мобилизацией

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Министерство обороны Белоруссии заявило, что закупка республиканскими военкоматами бланков и другой печатной продукции не имеет отношения к мобилизации.
Минобороны Белоруссии опровергло связь закупки военкоматами бланков с мобилизацией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Отмечается, что «повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму».

«В понимании обывателя повестка обязательно связана с мобилизацией. Это неверно», — заявили в белорусском Минобороны.

В министерстве отметили, что в данном случае речь идёт о форме бланков для вызова военнообязанных с целью уточнения учётно-приписных данных, оповещения о сборовых мероприятиях и для призыва на срочную военную службу.

В ведомстве добавили, что закупка является плановой и в текущем году увеличения объёма закупаемой продукции по сравнению с прошлыми периодами нет.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.

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