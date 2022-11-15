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Глава Чечни Кадыров назвал свои условия Украине для переговоров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смешными условия для переговоров, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава Чечни Кадыров назвал свои условия Украине для переговоров
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

По его словам, власти Украины не в том положении.

«У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее: признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что также среди условий «выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.

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