«Звезда»: Минобороны будет выплачивать по 300 тысяч рублей за сбитые вражеские самолёты

Телеканал «Звезда» опубликовал в своём Telegram пост с брошюрой, в которой говорится, что Минобороны России установило дополнительные поощрения для военнослужащих в зоне СВО, в частности за сбитый вражеский военный самолёт полагаются премиальные 300 тыс. рублей.

В показанной брошюре также говорится, что за уничтоженный вертолёт будет выплачиваться 200 тыс. рублей, за беспилотник — 50 тыс. рублей, за танк — 100 тыс. рублей.

Уничтожение различной бронетехники и ПВО противника будет премироваться 50 тыс. рублей.

Ранее в Минобороны объяснили, что уровень денежного довольствия для мобилизованных граждан будет зависеть от воинского звания и должности. В ведомстве также рассказали о сроках начисления денежных выплат мобилизованным.