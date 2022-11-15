«Звезда»: Минобороны будет выплачивать по 300 тысяч рублей за сбитые вражеские самолёты
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В показанной брошюре также говорится, что за уничтоженный вертолёт будет выплачиваться 200 тыс. рублей, за беспилотник — 50 тыс. рублей, за танк — 100 тыс. рублей.
Уничтожение различной бронетехники и ПВО противника будет премироваться 50 тыс. рублей.
Ранее в Минобороны объяснили, что уровень денежного довольствия для мобилизованных граждан будет зависеть от воинского звания и должности. В ведомстве также рассказали о сроках начисления денежных выплат мобилизованным.