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В Минобороны России рассказали о сроках начисления денежных выплат мобилизованным

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Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что деньги мобилизованным начисляются на карты с 10 по 20 число за предыдущий месяц.
В Минобороны России рассказали о сроках начисления денежных выплат мобилизованным
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы», — сообщил он.

Микищенко объяснил, что, например, военный, который проходил службу в период с 1 по 31 октября, получит деньги с 10 по 20 ноября.

Вместе с этим Микищенко уточнил, что минимальную сумму 195 тыс. рублей получат те военнослужащие, которые прослужили полностью весь октябрь. Если же человек прослужил не 31 день, а меньше, например 20 дней, то и сумма, которая ему полагается, будет меньше, а точнее «пропорционально прослуженному сроку за октябрь».

Ранее в Минобороны объяснили, что уровень денежного довольствия для мобилизованных граждан будет зависеть от воинского звания и должности.

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