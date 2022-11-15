Песков: решений об изменении столицы Херсонской области не принималось
- РИА Новости
«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, остаётся ли Херсон региональной столицей.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.
11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершалсь.
Дмитрий Песков напомнил, что Херсонская область является субъектом России, это закреплено законодательно.