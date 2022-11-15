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Песков: решений об изменении столицы Херсонской области не принималось

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Каких-либо решений об изменении статуса Херсона как столицы Херсонской области не принималось, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: решений об изменении столицы Херсонской области не принималось
  • РИА Новости

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, остаётся ли Херсон региональной столицей.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершалсь.

Дмитрий Песков напомнил, что Херсонская область является субъектом России, это закреплено законодательно.

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