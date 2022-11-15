NYT: Запад использует Украину как полигон для испытания оружия

Украина для стран Запада стала наилучшим полигоном для испытания новых систем американских и европейских вооружений. Об этом пишет корреспондент The New York Times Лара Джейкс.

«Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внедрить революционные изменения в военных технологиях и современной войне», — цитирует издание вице-премьера Украины — министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Вооружение, помимо системы управления войсками Delta, включает дистанционно управляемые лодки, оружие против беспилотников, известное как Skywiper, а также обновлённую версию системы ПВО, созданную в Германии, которую «сами немецкие военные ещё не использовали».

Благодаря пробному использованию западного оружия на Украине чиновники и специалисты по планированию обороны в США и в странах их союзников могут прогнозировать, «как инвестировать военные расходы в будущем», пишет обозреватель.

14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих.