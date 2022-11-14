Мэр Амвросиевки сообщил об ударе ВСУ из HIMARS по городу
- РИА Новости
«Сегодня около трёх часов ночи в район Амвросиевки прилетели четыре ракеты HIMARS», — передаёт агентство его слова.
Лызов отметил, что попадания пришлись на заброшенный пионерский лагерь, пострадавших нет.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские военнослужащие вновь обстреляли Торез в Донецкой Народной Республике из РСЗО HIMARS.