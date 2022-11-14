ВСУ вновь обстреляли Торез из РСЗО HIMARS

Украинские военнослужащие вновь обстреляли Торез в Донецкой Народной Республике из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Мемрик — н. п. Торез: выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Иловайск и Торез из РСЗО HIMARS.

Кроме того, ВСУ выпустили по Сабовке в ЛНР пять ракет из РСЗО HIMARS.

При обстреле Сабовки в Луганской Народной Республике были повреждены жилые дома и школа.