ВСУ вновь обстреляли Торез из РСЗО HIMARS
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Мемрик — н. п. Торез: выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Иловайск и Торез из РСЗО HIMARS.
Кроме того, ВСУ выпустили по Сабовке в ЛНР пять ракет из РСЗО HIMARS.
При обстреле Сабовки в Луганской Народной Республике были повреждены жилые дома и школа.