В ДНР сообщили об обстреле Иловайска и Тореза со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Иловайск и Торез из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: населённый пункт Мемрик — населённый пункт Иловайск, выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населённому пункту Торез.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Сабовке в ЛНР пять ракет из РСЗО HIMARS.

При обстреле Сабовки в Луганской Народной Республике были повреждены жилые дома и школа.