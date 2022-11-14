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В ДНР сообщили об обстреле Иловайска и Тореза со стороны ВСУ

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Украинские войска обстреляли Иловайск и Торез из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: населённый пункт Мемрик — населённый пункт Иловайск, выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населённому пункту Торез.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Сабовке в ЛНР пять ракет из РСЗО HIMARS.

При обстреле Сабовки в Луганской Народной Республике были повреждены жилые дома и школа.

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