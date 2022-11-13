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В Донбассе начали подготовку пулемётчиков из числа мобилизованных

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Группу мобилизованных начали обучать в Донбассе специальности пулемётчиков в центре боевой подготовки.
В Донбассе начали подготовку пулемётчиков из числа мобилизованных
  • РИА Новости

«Мы подготавливаем бойцов на одном из полигонов Донбасса для ведения боя с пулемётом. Пулемётчики у нас ребята хорошие, учатся, ловят всё на лету», — сказал РИА Новости инструктор центра с позывным «Хасан».

По его словам, для обучения специальности военные стараются отбирать крепких мужчин, которые физически смогут носить орудие — вес пулемёта составляет 12,7 кг.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России об окончании мобилизационных мероприятий, в ходе которых в вооружённые силы были набраны 300 тыс. человек. По его словам, в будущем комплектование войск продолжится за счёт добровольцев и военнослужащих-контрактников.

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу.

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