РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу
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«Уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — приводит его слова РИА Новости.
Собеседник издания отметил, что также при нанесении артудара удалось подавить огневые точки противника в сёлах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.
Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.
Впоследствии в Минобороны России заявили об освобождении Майорска на Донецком направлении.
13 ноября в ведомстве сообщили, что российская армия вытеснила тактическую группу ВСУ, усиленную иностранными наёмниками, на минное поле и рассеяла противника в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики.