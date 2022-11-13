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РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу

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Представитель силовых структур сообщил об уничтожении около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться на Кинбурнскую косу в районе села Покровское.
РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу
  • РИА Новости

«Уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — приводит его слова РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что также при нанесении артудара удалось подавить огневые точки противника в сёлах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.

Впоследствии в Минобороны России заявили об освобождении Майорска на Донецком направлении.

13 ноября в ведомстве сообщили, что российская армия вытеснила тактическую группу ВСУ, усиленную иностранными наёмниками, на минное поле и рассеяла противника в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики.

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