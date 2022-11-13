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Киев запретил ряду журналистов работать на передовой из-за освещения ситуации в Херсоне

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На Украине отозвали разрешение на работу в зоне боевых действий для некоторых представителей СМИ из-за освещения ситуации в Херсоне вопреки запрету, заявили в украинском Минобороны.
Киев запретил ряду журналистов работать на передовой из-за освещения ситуации в Херсоне
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью военных частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон ещё до завершения стабилизационных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

В украинском МО назвали эти действия грубым нарушением требований приказа главнокомандующего и отметили, что нарушителям отменили разрешение на работу в районе ведения боевых действий. Кроме того, пресс-карты упомянутых журналистов были признаны недействительными.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

Позднее в ведомстве отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении объяснил разминированием запрет на пропуск прессы в Херсон.

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