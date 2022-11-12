В ДНР сообщили об увеличении обстрелов со стороны Украины вдвое

За день число обстрелов в ДНР выросло вдвое по сравнению с показателями за прошлые сутки, заявил глава представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

«По состоянию на 18:00 мск противник более 50 раз атаковал города республики, что в два раза превышает вчерашний суточный показатель в 24 обстрела», — сказал он ТАСС.

По словам Якубова, украинские войска выпустили более 270 боеприпасов различного калибра, включая ракеты РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике 12 ракет из РСЗО «Град».

Кроме того, в результате обстрела украинскими войсками Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS пострадали три человека.