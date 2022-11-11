Американский комик Ноа прокомментировал видео с участием Шона Пенна и Зеленского

Американский комик, ведущий The Daily Show Тревор Ноа с иронией отреагировал на видео с участием актёра Шона Пенна, на котором он вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому статуэтку «Оскар».

Как отмечает РИА Новости, комик не понял, зачем Шон Пенн привёз награду на Украину.

«Как «Оскар» поможет Зеленскому выиграть? Он его применит как оружие? Ну тогда надо было дать две штуки с цепью, чтобы получились нунчаки», — заявил Ноа.

Ранее сообщалось о визите актёра в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и оставил ему на время статуэтку премии «Оскар».

В апреле The Washington Post сообщила о прибытии во Львов актрисы Анджелины Джоли, которая также является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По мнению руководителя проекта «Дети войны» Юлии Мартовалиевой, в ходе визита Джоли на Украину было инсценировано «очень много театральных моментов».