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Американский актёр Шон Пенн приехал в Киев и встретился с Зеленским

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Американский актёр Шон Пенн посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и оставил ему на время статуэтку премии «Оскар».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского лидера.

Зеленский, в свою очередь, наградил американского актёра орденом «За заслуги» III степени, а также выразил благодарность за поддержку со стороны Пенна и «популяризацию Украины в мире».

В апреле The Washington Post сообщила о прибытии во Львов актрисы Анджелины Джоли, которая также является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По мнению руководителя проекта «Дети войны» Юлии Мартовалиевой, в ходе визита Джоли на Украину было инсценировано «очень много театральных моментов».

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