Руководительница проекта «Дети войны» прокомментировала визит актрисы Джоли во Львов

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Руководительница проекта «Дети войны» Юлия Мартовалиева в стриме «Летучка» прокомментировала визит актрисы Анджелины Джоли во Львов.
Руководительница проекта «Дети войны» прокомментировала визит актрисы Джоли во Львов
  • AP

«На мой взгляд, там очень много театральных моментов. Больше пиар. Я не удивлюсь, если она кого-то усыновит», — заявила Мартовалиева.

В частности, она отметила, что звучащая на видео с визитом Джоли воздушная тревога работает во Львове каждый день.

«Даже нам приходят смс-уведомления в день по шесть раз. Никто на это внимания не обращает, очень сложно, особенно во Львове, мне это объяснить», — заключила Мартовалиева.

Ранее The Washington Post сообщила о прибытии во Львов актрисы Анджелины Джоли, которая также является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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