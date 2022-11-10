Лебедев отметил смену риторики Зеленского о переговорах с Россией

Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что больше всего его бесят люди, нагнетающие ситуацию призывами к развалу Российской Федерации и «уничтожению Кремля». Вместе с этим он отметил изменение риторики Владимира Зеленского в отношении Москвы.

«При этом американцы уже начали постепенненько готовить общественность к тому, что пора бы уже какие-то переговоры провести», — сказал Лебедев.

Он отметил, что Зеленский ранее утверждал, будто Киев не пойдёт на переговоры с Москвой, «пока в Кремле есть Владимир Путин».

«Американцы приехали к нему и сказали: «Чувак, извини, конечно, но всё-таки нужно немножко риторику поменять», — добавил дизайнер.

Он привёл в пример последние заявления украинского президента, который начал «менять слова», а также обратил внимание на заголовки европейской прессы о том, что ситуацию на Украине нужно решать только путём дипломатии.

«Теперь, после того как американцы провели с Зеленским небольшую беседу, объяснили ему, что нужно всё-таки чуть-чуть слова свои поменять, Зеленского как будто бы подменили. Теперь он вместо слова «граница 1991 года» говорит «уважение к Уставу ООН». Вместо «репарации» он говорит «компенсации». Вместо «гарантии безопасности» он говорит «гарантии, что такое больше не повторится»... Ну и самое главное — он не сказал в своём новом выступлении о том, что он больше не будет переговариваться с Путиным. Значит, ему объяснили, что переговариваться всё-таки придётся», — подытожил Лебедев.

Ранее Зеленский после сообщений в СМИ, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.