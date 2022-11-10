«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: левый берег Днепра | зачем Салливан приезжал в Киев | будут ли переговоры

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: по приказу министра обороны Сергея Шойгу в Херсоне перенаправляют войска на левый берег Днепра. Это позволит сберечь людей и выстроить эшелонированную линию обороны. Зачем Салливан приезжал в Киев? Как итог промежуточных выборов в США повлияет на поставки военной помощи Украине? В российских школах собираются ввести уроки начальной военной подготовки. Сверхлюди будущего: Юваль Ной Харари заявил, что с помощью биоинжиниринга Запад может создать сверхчеловека.