В Херсонской области заявили, что жители сохраняют возможность покинуть правый берег

Возможность выезда с правобережной части Херсонской области для мирных жителей сохраняется, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

«Возможность для выезда населения из правобережной части Херсонской области сохраняется. Сделать это можно теперь только в частном порядке», — сказала она РИА Новости.

По словам Губаревой, все мероприятия по организованному выезду из региона прекращены и их возобновление не планируется. Кроме того, въезд на правобережную часть закрыт.

Ранее командующий объединённой группировкой войск России Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

По его словам, более 115 тыс. человек уже покинули правобережье Днепра в Херсонской области.