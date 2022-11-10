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Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась назвать русский «языком оккупантов»

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Жена советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича Анастасия отказалась отвечать на вопросы в ходе интервью с журналисткой Анной Олицкой на украинском языке.
Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась назвать русский «языком оккупантов»
  • РИА Новости

«Мне комфортнее говорить на русском», — цитирует её РИА Новости.

Анастасия Арестович подчеркнула, что не поддерживает тезис о том, что русский язык является «языком оккупантов».

«Это мой родной язык. Я разговариваю на нём с детства», — сказала она, отметив, что не осуждает людей с таким же мнением.

Ранее в эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике Данилова в отношении русского языка.

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