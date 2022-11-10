Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась назвать русский «языком оккупантов»
- РИА Новости
«Мне комфортнее говорить на русском», — цитирует её РИА Новости.
Анастасия Арестович подчеркнула, что не поддерживает тезис о том, что русский язык является «языком оккупантов».
«Это мой родной язык. Я разговариваю на нём с детства», — сказала она, отметив, что не осуждает людей с таким же мнением.
Ранее в эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.
Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике Данилова в отношении русского языка.