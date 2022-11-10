Эрдоган назвал «положительным решением» отвод войск России в Херсонской области

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «положительным» решением России отвести войска за Днепр в Херсонской области.

«Решение России — положительное решение», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган отметил, что, если президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, они обсудят там положение дел на Украине.

«Если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», — заключил он.

Ранее командующий объединённой группировкой войск России Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

По его словам, более 115 тыс. человек уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области.