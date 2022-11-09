Узнать больше

Суровикин заявил об усилении российской группировки войск благодаря мобилизации

Короткая ссылка
RT
Командующий объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил о возросших возможностях российской группировки войск благодаря мобилизованным и добровольцам.

По его словам, в целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована.

«Значительно возросли боевые возможности объединённой группировки войск и сил. За счёт мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить