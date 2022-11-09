Суровикин заявил об усилении российской группировки войск благодаря мобилизации

Командующий объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил о возросших возможностях российской группировки войск благодаря мобилизованным и добровольцам.

По его словам, в целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована.

«Значительно возросли боевые возможности объединённой группировки войск и сил. За счёт мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.